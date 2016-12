Billy Talent: Zwei Headliner-Shows und Festivals 2017

Billy Talent kommen 2017 wieder für eine Menge Festivals rüber und haben zusätzlich zwei Headliner-Shows in Freiburg und Dortmund angekündigt. Die Kanadier haben sich in diesem Jahr mit dem Album „Afraid Of Heights“ zurückgemeldet und zuletzt das Rush-Cover „A Passage To Bangkok“ veröffentlicht.

Headliner-Shows 2017

22.07. Freiburg – Sick Arena

07.08. Dortmund – Westfalenhalle

Festivals 2017

20.-22.07. Deichbrand Festival

04.08. Big Day Out Festival

09./12.08. Open Flair Festival

10./11.08. Rocco del Schlacko Festival

10.08. Taubertal Festival

15.08. Frequency Festival (AT)

16./17.08. Chiemsee Summer Festival

18./19.08. Highfield Festival

