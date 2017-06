Blink-182 + A Day To Remember in Frankfurt 2017

Auch wenn Blink-182 mit „California“ ein neues Album und mit Matt Skiba einen neuen Sänger am Start haben – eines hat sich nicht geändert: Auf der Bühne ist – aus musikalischer Sicht – Drummer Travis Barker das Highlight. Das war auch in der Frankfurter Festhalle nicht anders, wo Blink-182 von A Day To Remember supportet wurden.

Frankfurt, Festhalle // 12.06.2017, Support: A Day To Remember

