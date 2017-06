Blink-182 auf Tour

Blink-182 kommen im Sommer wieder nach Europa und werden auch Deutschland einen Besuch abstatten.

Mit vier Headline-Shows und dem Festival-Zwilling in Scheeßel und in Neuhausen ob Eck, haben die Skatepunks aus San Diego einige Konzerte um die Ecke eingeplant. Und – na klar: sie haben ihre aktuelle Platte „California“ im Gepäck, mit der sie sich im Juli 2016 – ohne Gründungsmitglied Tom DeLonge – zurückgemeldet haben. Wer Mark Hoppus, Travis Barker und Matt Skiba also mal wieder live und ganz nach dem Bandmotto „Crappy Punk Rock since 1992“ erleben möchte, kann das Trio hier und da besuchen.

Blink-182 live

12.06.2017 – Frankfurt, Festhalle

13.06.2017 – Oberhausen, König-Pilsener-Arena

16.06.2017 – München, Olympiahalle

24.06.2017 – Scheeßel, Hurricane Festival

25.06.2017 – Neuhausen ob Eck, Southside Festival

29.06.2017 – Berlin, Max-Schmeling-Halle

Blink-182 auf GETADDICTED

Blink-182 – Home is such a lonely place

Ähnliche Beiträge