Geht wählen! Anregungen zur Bundestagswahl 2017

Am 24. September ist Bundestagswahl. Die Frage ist vielleicht: Wen soll ich wählen? Ingo Donot, Felix von Adam Angst, Elf von Slime, Lookie von The Prosecution und Aydo Abay geben euch ein paar Anregungen.

Stimmen zur Bundestagswahl

Ingo Knollmann // Donots

Jede Stimme, die nicht abgegeben wird, spielt dem rechten Lager in die Karten, denn die Penner gehen dieses Mal mit Sicherheit wählen. Bitte Maul aufmachen und mit 2 Kreuzen dagegen halten! Danke!

Felix // Adam Angst

Wenn man sich die Entwicklung unserer Kommunikation im Internet, den Zuwachs des Populismus‘ oder vielleicht auch einfach nur das letzte TV-Duell ansieht, wundert mich diese Desorientierung und diese Unsicherheit überhaupt nicht mehr. Es geht nur noch um Stimmenfang und um Außenwirkung. Genau so benimmt sich ja jede/r Einzelne mittlerweile von uns auch. Von Trump und den USA sind wir also auch nur noch einen Steinwurf entfernt. Ob das nun peinliche Tweets oder „die Wahl des vermeintlich kleineren Übels“ sind. Ich werde jedenfalls keine direkte Wahlwerbung für eine Partei machen. Ich will euch nur bitten, keine rechte Scheiße wie AfD oder NPD zu wählen, weil das immer die denkbar schlechteste Wahl für uns alle sein wird. Und dieses demonstrative Nicht-wählen finde ich persönlich auch kacke, denn auch wenn so ziemich jede Partei ihre Scheiße am Schuh haben mag, bin ich einfach kein Fan davon, Demokratie mit Füßen zu treten und der Welt mit sinkender Wahlbeteiligung zu zeigen, dass man Demokratie nicht braucht oder dass es uns eigentlich egal ist, was Regierungen machen.

Elf // Slime

Viel Einfluss hat man ja nicht wirklich in Sachen Politik. Aber wer nicht wählt, gibt seine Stimme am Ende denen, die gewinnen. Und wenn das schon wieder Merkel ist, liegt das auch daran. Wenn man unbedingt Protestwähler sein will, aber kein rechter Idiot ist, kann man zumindest die Partei „Die Partei“ wählen. Sie ist sehr gut!.

Lookie // The Prosecution

Ganz einfach: Geht Wählen. Jede*r Nichtwähler*in unterstützt indirekt die AfD oder andere rechte Idioten.

Aydo Abay

Bitte gehen Sie wählen. Es macht sogar Spaß.