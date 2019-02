Chamberlain — Reunion & Deutschland-Tour

Die 90s-EmoIndieRock-Friends dürfen sich freuen: Chamberlain sind zurück und kommen nach Deutschland. Zusätzlich zur Hamburger Booze Cruise gibt es Konzerte in Stuttgart, Berlin und Oberhausen.

Mit Chamberlain kommt ein absolutes Urgestein des 90s Emo wieder zusammen und dann auch noch live nach Deutschland. 1990 als Split Lip mit einem härteren Sound (bitte mal For The Love Of The Wounded anhören) gestartet, trat die Band um David Moore und Adam Rubenstein schon bald aufs Bremspedal, wandte sich einem coutryeskeren Indie-Sound zu und firmierte fortan unter anderem Namen: Chamberlain. Das bereits eingespielte Album Fate’s Got A Driver wurde noch einmal auf links gekrempelt und dem neuen Bandsound angepasst. Raus kam ein Album, das ebenso viele Verehre fand wie das folgende Werk The Moon My Saddle und weitere Diskographieperlen.

Jetzt sind Chamberlain wieder eine Band und kommen im Juni auch nach Deutschland.

Chamberlain live 2019

5. Juni – Stuttgart, JUHA West

6. Juni – Oberhausen, Druckluft

7. Juni – Berline, Kantine am Berghain

8. Juni – Hamburg, Booze Cruise Festival.

