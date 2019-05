Premiere: Chamberlain – Some Other Sky

Chamberlain veröffentlichen mit Some Other Sky ihren ersten Song seit neun Jahren. Und wo tun sie das als Erstes? Tadaaaaa! Wir freuen uns sehr über diese exklusive Premiere: Chamberlain – Some Other Sky. Und teasern damit gleichzeitig das neue Chamberlain-Album Red Weather an.

Am morgigen Freitag (26. April) werden Chamberlain mit ihrer neuen Single Some Other Sky und dem dazugehörigen Video die ersten neue Musik seit mittlerweile neun Jahren veröffentlichen. Und wir zeigen hierzulande das Video als Erste. Und es wird ein Album geben, dazu aber später. Jetzt erstmal: Chamberlain are back! Anhören!

Chamberlain — Some Other Sky



Some Other Sky wird bei Arctic Rodeo Recordings auf Vinyl als 7“ erscheinen. Für die B-Seite hat die in Indianapolis gegründete Band eine besondere Akustikversion ihres Klassikers Street Singer aufgenommen, der im Original auf dem zweiten Album Fate’s Got a Driver zu finden ist.

Red Weather – das neue Album von Chamberlain



Some Other Sky ist nur der Auftakt. Denn es folgt ein Album, das derzeit in Entstehung ist und unter der Regie von My Morning Jacket Gitarrist Carl Broemel produziert wird. Titel des neuen Chamberlain-Albums wird Red Weather sein. Some Other Sky.

Chamberlain im Juni auf Tour

Mit Sänger David Moore, den beiden Gitarristen Adam Rubenstein und Clay Snyder, Bassist Curtis Mead und Drummer Charlie Walker werden Chamberlaub außerdem im Juni 2019 in Originalbesetzung auch auf die Bühnen zurückkehren. Die Shows werden die ersten der Band in Europa seit fast 22 Jahren sein.

5. Juni – Stuttgart, JUHA West

6. Juni – Oberhausen, Druckluft

7. Juni – Berline, Kantine am Berghain

8. Juni – Hamburg, Booze Cruise Festival.

Um die Rückkehr der Band nach Europa zu feiern, wird Arctic Rodeo Recordings auch die längst vergriffene CHAMBERLAIN-Single Raise It High von 2010 neu auflegen und als limitierte 7“ wiederveröffentlichen.

Titelfoto: Roderick Trestrail

