Citizen auf Tour – präsentiert von GETADDICTED

Mit „As You Please“ veröffentlichen Citizen ihr mittlerweile drittes Album und kommen damit für zwei Shows nach Deutschland.

„Everybody is Going to Heaven“ hieß der Vorgänger, der bei Run For Cover Records erschien und mit dem sie große Aufmerksamkeit auf sich zogen: Von üblichen Verdächtigen wie Spin oder Noisey bis hin zur New York Times haben sich Magazine und Medien der Band gewidmet, dir irgendwo zwischen Toledo, Ohio und Detroit verstreut wohnt. Nach ausgiebigen Touren und Konzerten unter anderem mit The Story So Far, Modern Baseball, Defeater und Turnover haben sich Citizen an die Schreibarbeit gesetzt. Das Ergebnis „As You Pleas“ erscheint Anfang Oktober und wir kriegen es dann direkt live präsentiert.

Citizen live

07.10.2017 Köln | Tsunami Club

08.10.2017 Berlin | Cassiopeia

Citizen – Jet