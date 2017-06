Clowns (schon wieder) auf Tour 2017

Kein Witz: Clowns kommen wieder auf Tour. Wer die Australier bei den letzten ausverkauften Auftritten verpasst hat, bekommt im Juli und August erneut die Chance. Lohnt sich!

Clowns machen Spaß. Und weil das so ist, kann die rotzige Punkband aus Melbourne, Australien, auch vier Mal innerhalb von zwei Jahren rumkommen. Mit dabei haben sie ihr 2017er Album „Lucid Again“. Clowns sind eine Live-Band sind eine Live-Band sind eine Live-band. Clowns brauchen die Manege. Wer also noch nicht genug hat, kann sich in diesem Sommer wieder von den Pappnasen unterhalten lassen. Wir stellen die Sahnetorte zum werfen schon mal kalt.

Clowns – Pickle

Tourdaten

08.07 Gierle (BEL) Sjock Festival

09.07 Wien (AT) Venster 99 w/ Wonk Unit

13.07 Glaubitz Back to Future

14.07 Dortmund Youth Brigade Festival

15.07 Idar Oberstein Rock im Daal

16.07 Tabor Mighty Sounds

17.07 Berlin SO36 w/ Wonk Unit

19.07 Arnhem (NL) Willemeen w/ Wonk Unit

20.07 Antwerp (BEL) Music City w/ Wonk Unit

21.07 Hünxe Ruhrpott Rodeo

22.07 Schopfheim Holzrock

04.08 Karlsruhe New Noise Festival

09.08 Köln Sonic Ballroom

10.08 Hamburg Hafenklang

11.08 Wilhelmshaven Kling Klang Fest

12.08 Wakenstädt Sommerschlacht

13.08 Ieper (BEL) Ieperfest

