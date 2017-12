Converge auf Tour mit Crowbar, Thou und Grave Pleasures

Converge gehen mit ihrem neuen Album The Dusk in Us 2018 auf Tour in Europa und haben Crowbar, Thou und Grave Pleasures als Support dabei.

Nachdem die Mathcore-Band bereits im August in Europa unterwegs war, kommen Kurt Ballou und Co. nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums The Dusk in Us mit Verstärkung zurück. Mit dabei haben sie neben Crowbar (!) noch Thou und Grave Pleasures. Es könnte laut werden.

Tourdaten 2018

19.04.18 Netherlands Tilburg Roadburn

20.04.18 Netherlands Tilburg Roadburn

22.04.18 Germany Karlsruhe Dudefest

23.04.18 Switzerland Lausanne Les Docks

24.04.18 Belgium Hasselt Muziekodroom

25.04.18 UK Manchester 2 Academy

26.04.18 UK London The Electric Ballroom

27.04.18 Germany Köln Essigfabrik

28.04.18 Germany Leipzig Conne Island

29.04.18 Germany Berlin SO36

Converge – „A Single Tear“

