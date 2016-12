Dave Hause & The Mermaid auf Tour im März 2017

Nach einem Ausflug mit The Loved Ones ist Dave Hause wieder auf Solopfaden unterwegs. Am 3. Februar veröffentlicht er sein neues Album hierzulande über Uncle M, im März kommt er auf Deutschlandtour mit seiner Band The Mermaid

01.03.2017 Köln – Gloria

02.03.2017 Hannover – Faust

03.03.2017 Berlin – Gretchen

04.03.2017 Münster – Skaters Palace

05.03.2017 Wiesbaden – Schlachthof

07.03.2017 München – Strom

09.03.2017 Stuttgart – Universum

