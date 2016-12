Neuer Dave-Hause-Song & Tour im März 2017

Nach ein paar Live-Ausflügen mit The Loved Ones und seinem Schäferstündchen mit The Falcon ist Dave Hause wieder auf Solopfaden unterwegs. Am 3. Februar veröffentlicht er sein neues Album Bury Me In Philly hierzulande über Uncle M, im März kommt er auf Deutschlandtour mit seiner Band The Mermaid:

01.03.2017 Köln – Gloria

02.03.2017 Hannover – Faust

03.03.2017 Berlin – Gretchen

04.03.2017 Münster – Skaters Palace

05.03.2017 Wiesbaden – Schlachthof

07.03.2017 München – Strom

09.03.2017 Stuttgart – Universum

Dave Hause – With You

(Update, 07.12.16 18:30 Uhr: Wir haben den neuen Song With You zu den Tourdaten ergänzt)

