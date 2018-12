Dave Smalley & The Bandoleros – Red Alert

Dave Smalley hat ein neues Spielzeug: Unter dem Namen Dave Smalley & The Red Bandoleros bringt er ein neues Album raus.

Die Liste seiner Bands liest sich wie ein Geschichts-Artikel über melodischen Hardcore: DYS, All, Dag Nasty, Down By Law. „Join The Outsiders“ heißt das Album seines neuesten Projekts. Dave Smalley & The Bandoleros sind: Dave Smalley – Vocals, Marcelo Pesoa – Guitar / Vocals, Pablo Magallanes – Guitar / Vocals, Javi Pérez – Bass / Vocals, Rafa Camison – Drums.

„Red Alert“ heißt der erste Song, der durch Smalleys markante Stimme geprägt ist. Und dessen Text eigentlich auch nur aus Versatzstücken aus dem (Melodic) Hardcore-Baukasten besteht.

