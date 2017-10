Family First Festival ausverkauft – Pre-Show am Vorabend

2015 haben Boysetsfire mit dem Family First Festival eine spektakuläre Show hingelegt. Der Nachfolger am 2. Februar 2018 ist ausverkauft. Dafür gibt’s jetzt eine Warm-Up-Show am Vorabend – auch mit Boysetsfire.

Chuck Ragan, Funeral For A Friend, Adam Angst, War On Women, New Deadline und Matze Rossi waren bei der Erstauflage dabei. Für die zweite Ausgabe im Februar 2018 haben sich Boysetsfire Dave Hause & The Mermaid, The Great Collapse, AYS plus einen Special Guest dazugebucht. Und vier Wochen nach Vorverkaufs-Start ist das Palladium in Köln ausverkauft.

Jetzt haben Boysetsfire bekannt gegeben, dass es am Abend vorher eine Warm-Up-Show in der Live Music Hall geben wird. Da werden Coldburn mit von der Partie sein.

Family First Festival

01.02.

Warm-Up Show

Live Music Hall, Köln

Boysetsfire plus Coldburn

02.02.

Family First Festival

Palladium, Köln

Boysetsfire, Dave Hause & The Mermaid, The Great Collapse, AYS plus Special Guest





