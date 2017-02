The Flatliners: Neuer Song, neues Album plus Tourdaten

Im April gehen The Flatliners nicht nur mit The Menzingers auf Tour – sie haben auch ein neues Album im Ärmel. Und davon gibt’s mit „Human Party Trick“ jetzt den ersten Song.

„Inviting Light“ heißt das mittlerweile sechste Studioalbum der Flatliners und es soll am 7. April bei Rise Records erscheinen (Die Tracklist gibt’s unter dem Video). „Human Party Trick“ ist der erste Vorab-Track.

Kurz nach der Veröffentlichung gibt’s die Möglichkeit, sich die Songs von „Inviting Light“ live anzuhören – beim Groezrock, beim Uncle-M-Fest und bei zwei Terminen mit den Menzingers.

The Flatliners live

26. April – Köln @ Underground

27. April – Berlin @ Musik & Frieden

28. April – Münster @ Uncle M event

29. April – Meerhout (B) @ Groezrock Festival

The Flatliners – Human Party Trick

„Inviting Light“-Tracklist

01. Mammals

02. Hang My Head

03. Nicotine Lips

04. Indoors

05. Human Party Trick

06. Unconditional Love

07. Burn Out Again

08. Infinite Wisdom

09. Sympathy Vote

10. Wedding Speech

11. Chameleon Skin

12. No Roads