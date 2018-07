Foxing singen jetzt auf Deutsch….. und Spanisch, Französisch, Japanisch & Englisch

Foxing haben die Vorab- & Titelsingle ihres neuen Albums Nearer My God in gleich fünf Sprachen eingesungen, eine deutsche Version gibt es auch. Kannst Du Dir hier anhören.

(Un)nützes Wissen zum Artikelauftakt: Nearer, My God, to Thee ist die christliche Hymne, die angeblich an Deck lief, als die Titanic unterging. Foxing haben sich davon inspirieren lassen und nennen ihr neues Album Nearer My God. Dieses kommt am 10. August bei Triple Crown Records raus. Vorab haben die eigenwilligen Missouri-Indie-Rocker nun den Titeltrack des Albums veröffentlicht. Natürlich darf ein Video dazu nicht fehlen.

Nearer My God in 5 Sprachen übersetzt

Was das ganze aber besonders macht: Foxing haben Nearer my god gleich in fünf Sprachen eingesungen. Neben der englischen Versionen geschieht die auf Spanisch (Más cerca de mi Dios), Japanisch (私の神に近い), Französsich (Plus près de mon Dieu) und ahalt auch auf Deutsch (Näher Mein Gott).

Das ganze kam laut Foxing-Sänger Conor Murphy so zustande:

„Die Idee mit den Sprachen begann mit einem einfachen “wäre es nicht cool, wenn …“ und entwickelte sich dann rasch zu einer ernsten Sache. Das Ziel war es Respekt und Wertschätzung zu zeigen und einfach mal etwas mehr Zeit in einen Song zu investieren, als es die meisten Bands wahrscheinlich tun. Natürlich war das ziemlich schwierig und zeitaufreibend, weil wir es natürlich so gut wie möglich machen wollten, sich meine Sprachkenntnisse aber nur auf ein paar Jahre Französischunterricht in der Oberstufe belaufen. Jede einzelne Fremdsprache hatte ihre eigenen Schwierigkeiten, aber nachdem uns über 70 Freunde bei den Übersetzungen halfen, hatten wir ein paar Monate später einen Song in fünf verschiedenen Sprachen.“

Foxing – Nearer My God

Und hier dann die deutsche Version, für deren Text Benni und Kevin von Foxings Promo-Agentur Fleet Union ran mussten:

