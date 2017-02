Heute wird gepuzzlet, bitte! – Get Better Get Worse von Smile And Burn gewinnen

Wir verlosen Get Better Get Worse von Smile And Burn auf Vinyl. Um an das neue Album der Berliner Punkrocker zu kommen, musst Du Puzzlen!

Gemeinsam mit Uncle M verlosen wir mal wieder ne Platte. Diesmal in der Lostrommel: Get Better Get Worse von Smile And Burn. Unser Urteil im Review zu dem Album: „Diese Songs sind die passende Streichholzschachtel, an der sich Smile And Burn dann auf der Bühne entzünden werden.“

Wenn Du der/die glückliche Gewinner/in bist, hast Du also die perfekte Vorbereitung, um Dir Smile And Burn live zugeben. Wir präsentieren die Tour zum Get Better Get Worse-Release (hier sind die Tourdaten) im März übrigens.

Was Du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, erfährst Du, wenn Du das Puzzle in diesem Beitrag löst.

Smile And Burn auf GETADDICTED

