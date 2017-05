Get Dead auf Europa-Tour

Get Dead kommen im Sommer auf Tour nach Europa. Nachdem sie im Herbst bereits auf ein paar Shows ihr aktuelles Album „Honesty Lives Elsewhere“ vorgestellt haben, ist die Band aus der Bay Area nun etwas länger unterwegs. Get Dead spielen auf den üblichen Festivals – wie Punkrock Holiday oder Ieper Hardcore Fest – und auch ein paar kleinere Shows. Teilweise stehen bei diesen allerdings noch keine Locations fest – wie etwa in Essen.

TOURDATEN

20.07.2017 Hamburg (D) – Molotow

21.07.2017 Winsen (D) – Suedwinsen Festival

22.07.2017 Hormersdorf (D) – KNRD Fest (early show)

22.07.2017 Timelkam (A) – SBÄM Fest

23.07.2017 Vienna (A) – Das Bach

24.07.2017 Bratislava (SVK) – tba

25.07.2017 Pargue (CZ) – tba

27.07.2017 Ronca, VR (IT) – Jack The Ripper

28.07.2017 Milano (IT) – Rock’n’Roll Club

29.07.2017 Albi (FR) – Xtremefest

30.07.2017 Baionako Pestak (FR) – Fêtes de Bayonne

31.07.2017 Paris (FR) – Punkrock Summer 2

02.08.2017 Essen (D) – tba

03.08.2017 Wermelskirchen (D) – AJZ Bahndamm

04.08.2017 Berlin (D) – Wild At Heart

05.08.2017 Duffel (BE) – Brakrock Fest

07.08.2017 Zurich (CH) – Dynamo

08.08.2017 Aulendorf (D) – Ireal

09.08.2017 Munich (D) – Rumours

10.08.2017 Tolmin (SLO) – Punkrock Holiday

11.08.2017 Torgau (D) – Endless Summer

12.08.2017 Groningen (NL) – Crowbar

13.08.2017 Iepern (BE) – Ieper Hardcore Fest

GET DEAD – SHE’S A PROBLEM

