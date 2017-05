GETADDICTED präsentiert: The Prosecution

Mit The Prosecution legen wir Dir eine der wichtigsten Stimmen der jungen, linken Polit-Punk Bewegung in Deutschland ans Herz. Schau Dir ihr neues Video an, lass Dich vom kommenden Album „The Unfollowing“ mitreißen, feier The Prosecution live ab.

Wir gegen die: Die Suche nach Identität verharrt viel zu oft in der Abgrenzung von Anderen – ohne, dass man sich wirklich klar macht, wofür man selbst steht. Diese Schieflage wollen die umtriebigen Punkrocker von The Prosecution wieder geraderücken. Weg vom blinden Folgen erstbester Ideologie, hin zum klaren Einstehen für die eigene Überzeugung und zur Empathie für diejenigen, denen selbst die Mittel fehlen, sich in unserer Gesellschaft zu behaupten.

Diese Einstellung wollen The Prosecution 2017 transportieren: Mit dem neuen Album „The Unfollowing“, das am 11. August über Long Beach Records Europe und jede Menge Live-Dates im Rahmen von Festivals und der Tour zum Album, die GETADDICTED gerne präsentiert.

Mit „Where We Belong“ gibt es jetzt einen ersten Song samt Video zu The Unfollowing. Dort verpflanzen The Prosecution Bilder und Emotionen von Flüchtlings-Szenen in die Mitte der deutschen Gesellschaft. Das von Bernhard Schinn (ua. Boysetsfire) gedrehte Video beschwört Erinnerungen mit der Gegenüberstellung der „heilen Welt“ und Bildern von Flucht und Vertreibung an den postapokalyptischen Klassiker „The Road“ herauf. Die seit Jahren für Pro Asyl und andere Hilfsorganisationen engagierten The Prosecution rufen mit der Single und dem Video zum Mitgefühl auf und zeigen: Es könnte uns alle treffen – die uns unbekannte Frau aus Aleppo könnte auch Müller heißen und aus München stammen.

The Prosecution auf Tour 2017 – präsentiert von GETADDICTED

29.09. – Leipzig, Werk 2 Halle D

30.09. – Badehaus Berlin

01.10. – Hamburg, Hafenklang

02.10. – Kiel, Die Pumpe

06.10. – Struwwelpeter Kronach

07.10. – Trier, Lucky’s Luke

13.10. – Kula Konstanz

14.10. – Dachstock Bern

20.10. – Backstage München

21.10. – Stuttgart, Keller Klub

27.10. – Nürnberg, Z-Bau

28.10. – Hannover, Lux

29.10. – Münster, Sputnikcafé

30.10. – Schlachthof Wiesbaden

02.11. – Stattbahnhof Schweinfurt

03.11. – Luzern, Sedel

04.11. – Met-Bar Lenzburg

10.11. – Die Stadtmitte Karlsruhe

11.11. – Jugendzentrum Komplex Schüttorf e.V

24.11. – Töging am Inn, Silo1, Musik- und Kulturlokal

25.11. – Köln, MTC Cologne

01.12. – Bamberg, Sound-n-Arts

02.12. – Bochum, ROTUNDE – Alter Katholikentagsbahnhof

08.12. – Wien, DasBACH

09.12. – Dresden, Beatpol

15.12. – Regensburg, Kulturzentrum Alte Mälzerei, Jahresabsch(l)usskonzert

THE PROSECUTION – FESTIVALS 2017

19.05. – Martignano TN, Martignano All Ska

27.05. – Möschlitz, Ska meets Rock´n Roll

31.05. – Rock am Ring, Ringrocker Warm Up

10.06. – Hof, IN.DIE.musik Festival 2017

13.06. – München, Backstage mit Me First And The Gimme Gimmes

16.06. – Bischofsmais, Rock The Hill

17.06. – Kelheim, Jukuu Festival

01.07. – Enkirch/Mosel, 22. Fallig Open Air

21.07. – Timelkam, SBÄM Fest

22.07. – Nürnberg, Fight Back Festival 2017 – Vol. 9

29.07. – Schrobenhausen, Noisehausen

11.08. – Eschwege, Open Flair Festival

12.08. – Böbing, Böbing Open Air

18.08. – Bonn, Green Juice Festival

19.08. – Karben, 11. Karben Open Air

09.09. – Breitbrunn, Heilig Länder Rock

