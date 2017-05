GETADDICTED präsentiert: Me First and the Gimme Gimmes am 21.06. im FZW Dortmund

Vor geschlagenen 21 Jahren coverte eine aufstrebende Newcomer-Kapelle namens Me First and the Gimme Gimmes aus den Staaten auf dem Fat Wreck Chords II-Sampler „Country Roads“ von John Denver. Ihre Mitglieder trugen schon damals modefremde Hawaii-Hemden und blieben in den folgenden zwei Dekaden dermaßen inspirationslos, dass ihnen bis heute nichts anderes einfiel, als sich einmal durch die Musikhistorie zu covern.

Okay, das mit der Inspiration mag daran liegen, dass sie nebenbei noch Bands wie den Foo Fighters, NOFX und Lagwagon unterhalten. Willkommen bei MFATGG, der vielleicht größten, oder auch größenwahnsinnigsten Punkrock-Allstar-Band jenseits der Rocky Mountains. Elton John, Simon & Garfunkel oder Led Zeppelin. Ihnen allen wurde schon die Ehre zu Teil von Fat Mike, Joey Cape, Dave Raun, Chris Shiflett und Spike Slawson durch den 3-Akkord-Wolf gedreht worden zu sein.

Im Juni gibt es nun die seltene Gelegenheit, die schmissigen Elder Punkmen in etwas veränderter Besetzung in Deutschland und Umgebung live und viel Farbe zu sehen.

GETADDICTED präsentiert den Club-Gig am 21. Juni im FZW Dortmund und packt aus diesem feierlichen Anlass 3 x 2 Freitickets in die Lostrommel.

Ach ja, Itchy (Ex-Poopzkid) bekommt ihr als Vorband noch frei Haus mit dabei. Ein besseres Angebot macht euch selbst QVC nicht.

Alles was ihr zum Schnupfen am Glücksfeenstaub machen müsst, ist eine Email an gewinnspiel@getaddicted.org zu schicken und im Betreff eine der Bands zu nennen, in denen die Gimmes ansonsten noch ihr Unwesen treiben. (Swingin´ Utters, Bad Religion und Face to Face lassen wir aus gegeben Anlass auch gelten) Kriegt ihr hin!

Einsendeschluss ist der 11. Juni.

Tourdaten:

06/09/17 Interlaken, Greenfield Festival

06/13/17 München, Backstage

06/14/17 Attnang-Puchheim, Equality Festival

06/15/17 Nickelsdorf, Nova Rock Festival

06/16/17 Bischofsmais, Rock The Hill

06/18/17 Leipzig, Conne Island

06/20/17 Berlin, Lido

06/21/17 Dortmund, FZW + Itchy // GETADDICTED präsentiert!

06/23/17 Neuhausen ob Eck, Southside Festival

06/25/17 Scheessel, Hurricane Festival

07/01/17 Würzburg/Giebelstadt, Mission Ready Festival

Ähnliche Beiträge