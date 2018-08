GETADDICTED – Wake The Dead

Vor fast drei Jahren haben wir die GETADDICTED-Party zu Grabe getragen und seitdem steht immer wieder die Frage im Raum: Wird es ein Wiedersehen geben?

GETADDICTED – Das Revival: 27.10.2018, Artheater Köln, 23 Uhr

Ja, das wird es. Einmalig kommen die Addicts wieder zusammen und feiern nochmal, als wäre es 2015. Der Rahmen der Party kann natürlich passender kaum sein: Das Artheater feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum und in diesem Rahmen holen wir also die Leichen aus dem Keller. Soll heißen: Die Addicts tanzen

nochmal um den Grabstein einer längst verflossenen Liebe. Und zwar erst einmal auf dem fulminanten 20-Jahre-Artheater-Concert-Journey mit wunderbaren Bands wie z.B. The Picturebooks, Smile&Burn, Schreng Schreng & La La, GIRL u.a.

Und danach mit allen anderen. Auf dem Mainfloor gibt es mit Damned Dan, Thatchai & Jeff Smart Musik zum liebhaben, zum kuscheln und zum schunkeln. Soll heißen: verstimmte Gitarren, Punkrock, Independent und Rockmusik. Alles wie früher eben.

Für den Kellerfloor haben wir uns diesmal etwas ganz besonderes ausgedacht. Hier wird das Motto der Nacht folgendes sein: When did you first fall in love with Hip Hop? Viele, sehr sehr sehr viele DJs, Menschen, Musiker, Nachtgestalten und liebe Freunde von GETADDICTED werden jeweils 1-3 ihrer liebsten HipHop/Rap Tracks zum Besten geben. Wenn das kein wilder Mix wird, wenn all die unten benannten Bestis zum Nachtprogramm beitragen werden. Hier wird das Wort RAP verkündet, und zwar ohne Punkt und Komma.

Vorne in der Bar werden Florian Kato & MikeMaikMeik als Team Hotel California an den Start gehen und 60´s & 70´s – Rock ´n Roll and Hippie-Folk rausfeuern, dass du Woodstock unter deinen Füßen spüren wirst.

Upstairs:

Independent Tanzvergnügen, Postpunk, HC Classics & Rock

feat.

Thatchai (getaddicted)

Damned Dan (getaddicted)

Jeff Smart (getaddicted)

Downstairs :

When Did You First Fall In Love With Hip Hop?

feat.

Jochen Metz (Agenda Suicide Club)

David Hasert (LIKE/NICE)

Jonas Neumeyer (liebemachen.)

Friese (Underdog Recordstore)

Tobias Tellers (liebemachen.)

Artur Haki (indiefresse)

Jochen Speck (I Love Pop)

Simon Roch (TOUCH)

Jürgen Pisse Worbs (Frieda Bar)

David Schumann (KMPFSPRT)

Der Junge aus Berlin (liebemachen.)

Richard Boelle (Prime Entertainment)

David Kosslowski (FJØRT)

Benny Wild (TOUCH)

Frank Schampus (Schere Stein Papier)

Steini (Stereo Wonderland)

Carlo Ruben Schenk (Landstreicher Booking)

Nils Vom Lande (Club Heart Broken)

Marco Romanski aka FAKKOMOTO (indiefresse)

A-Bar:

Hotel California – 60´s & 70´s – Rock ´n Roll, Soul and Hippie-Folk

feat._.,m

(getaddicted) 9

MikeMaikMeik (Hotel California)

Laser-Hawk (Hotel California | Cologne)

Samstag, 27.10.2018

Doors: 23.00

Artheater

Ehrenfeldgürtel 127

50823 Köln

Davor das Festival: 20 Jahre artheater – The Concert Journey mit u.a. Smile & Burn, The Picturebooks, Schreng Schreng & La La, GIRL …

Mit einem Festivalticket habt ihr natürlich auch freien Eintritt zur Party. Also Kombiticket, quasi.

Tickets: goo.gl/UDnDsx

