Gnarwolves: Tourdaten plus neues Album

Die Gnarwolves haben einen Rutsch Tour-Termine auf dem Kalender – und ein neues Album wird’s auch geben: „Outsiders“ soll am 5. Mai erscheinen.

Drei Jahre hat ihr Debütalbum jetzt auf dem Buckel – Zeit also für was neues! Also haben sich die Gnarwolves zurückgezogen, um neue Songs zu schreiben. Der erste soll schon in Kürze erscheinen, das Album folgt dann im Mai bei Big Scary Monsters. Wir warten dann mal gespannt.

„Outsiders“ – Tracklisting

01. Straitjacket

02. Car Crash Cinema

03. Wires

04. Paint Me A Martyr

05. English Kids

06. Argument

07. The Comedown Song

08. Talking To Your Ghost

09. Channelling Brian Molko

10. Shut Up

Gnarwolves auf Tour

28.04.17 – Münster – Sputnikhalle – Uncle M Fest 2017

29.04.17 – Amsterdam – Winston (NL)

30.04.17 – Köln – Underground

02.05.17 – Berlin – Musik & Frieden

03.05.17 – Hamburg – Hafenklang

04.05.17 – Antwerpen – Kavka (BE)