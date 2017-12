Gregor McEwan mit neuem Album auf Tour

„From A To Beginning“ heißt das dritte Album von Gregor McEwan, mit dem der Wahl-Berliner bald auch wieder auf Tour geht.

Auch wenn Gregor McEwan vor einigen Jahren mal im Bochumer Freibeuter eine ganze Session vor vollem Laden und unseren Kameras gespielt hat, war er immer schon mehr als der typische Lagerfeuer-Kneipen-Singer-Songwriter. Für „From A To Beginning“ hat er sich viel Zeit gelassen und vor allem die Frage gestellt: „Was steht mir am besten?“ Die Antwort präsentiert er dann am 12. Januar endgültig – dann erscheint sein Album. Vorher gibt’s schon die Single „Rewind, Retrack, Rename, Restore“, „Home For Christmas“ und das Natalie-Imbruglia-Cover „Torn“

Gregor McEwan auf Tour

11.01.18 Berlin – Privatclub

12.01.18 Magdeburg – Moritzhof

13.01.18 Leipzig – Horns Erben

14.01.18 Wuppertal – Melodica Festival

17.01.18 Hamburg – Nochtwache

18.01.18 Göttingen – Nörgelbuff

19.01.18 Köln – Die Wohngemeinschaft

20.01.18 Bochum – Die Trompete

21.01.18 Münster – Pension Schmidt

23.01.18 Mainz – Schon Schön

24.01.18 Stuttgart – Café Galao

25.01.18 Fürth – Kofferfabrik

26.01.18 Neunkirchen – Stummsche Reithalle

27.01.18 Darmstadt – Kulturwerk Griesheim

07.02.18 Kassel – Kulturhaus Dock 4

08.02.18 Celle – MS Loretta

09.02.18 Kiel – Prinz Willy

10.02.18 Norderstedt – Music Star

11.02.18 Hannover – Kulturzentrum Faust

14.02.18 Suhl – Kulturbaustelle

16.02.18 Frankfurt – Lotte Lindenberg

17.02.18 Moers – Bollwerk 107

28.02.18 München – Volkstheater

02.03.18 A-Klagenfurt – Raj

13.03.18 CH-Winterthur – HörBar

15.03.18 Dortmund – subrosa

16.03.18 Aachen – Raststätte

17.03.18 Paderborn – Deelenhaus

26.05.18 Braunschweig – B58 Fest

Gregor McEwan – Torn (Natalie Imbruglia)

Gregor McEwan – Rewind, Retrack, Rename, Restore