Groezrock 2017 u.a. mit Deftones, Parkway Drive, Pennywise, Thrice, Anti-Flag

Das Groezrock 2017 wirft seine Schatten voraus. Mit den Deftones (erstmalig dabei!) und Parkway Drive wurden bereits im Oktober zwei interessante Headliner veröffentlicht. In zwei weiteren Bandwellen wurden unter anderem Thrice, Ignite, H20, Pennywise, Cock Sparrer und Anti-Flag angekündigt.

Im belgischen Meerhout wird seit Jahren ein schöne Mischung aus hochkarätigen Headlinern und exklusiven Auftritten/Sets mit einer breiten Masse deiner Lieblingsbands kombiniert. Pennywise spielen in diesem Jahr beispielsweise About Time ganz. Bands wie Thrice, Strike Anywhere oder Belvedere (!) glänzten in den letzten Jahren meistens durch Bühnenabstinenz. Weitere Bestätigungen sollten bis Ende April noch folgen.

LINE-UP 2017

Deftones, Parkway Drive, Pennywise, Thrice, Cock Sparrer, Underoath, Anti-Flag, Ignite, Bouncing Souls, Undeclinable Ambuscade, Stick To Your Guns, H20, Turning Point, Strike Anywhere, The Menzingers, Deafheaven, Belvedere, The Flatliners, Oathbreakher, Skinny Lister, He Is Legens, Tim Vantol, In Hearts Wake, Bent Life, Moments, Petrol Girls, tba.

ALLE INFOS

Datum: 29. & 30.04.2017

Ort: Meerhout, Belgien

Tickets: Gibt es hier.

