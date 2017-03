Highly Suspect in Köln 2017

Highly Suspect haben mit „Mister Asylum“ (2015) und „The Boy Who Died Wolf“ (2016) bisher zwei Alben veröffentlicht und haben dem Luxor in Köln einen Besuch abgestattet – und so sah das aus.

Luxor, Köln // 02.03.2017

