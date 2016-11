Hotel Schneider auf Tour

Hotel Schneider ist die neue Band von Dennis Scheider, die mit „Zurück in den Ring“ ihr Debüt veröffentlicht hat und damit auf Tour geht – präsentiert von GETADDICTED.Die meisten werden Dennis als Gitarristen von Muff Potter kennen. Lange Zeit stand eigene neue Musik für ihn nicht im Mittelpunkt. Aber irgendwann kam der Punkt: Eine Party, bei der „Musik von Curtis Mayfield, Temptations, Bobby Womack, Barry White, Nina Simone usw lief“, wie es in der Band-Info heißt. Und es war der Abend, an dem Dennis den Entschluss fasste, wieder selbst die Gitarre in die Hand zu nehmen. „Es wird Bruce-Springsteen-Momente geben, es wird Pop-Momente geben, es wird ruhig und auch mal krachig werden. Ich glaube, das ist im besten Sinne ein Underdog-Album.“, sagte Dennis vor der Veröffentlichung von „Zurück in den Ring“, das im September erschien.

Nach einzelnen Shows um die Veröffentlichung herum gehen Hotel Schneider jetzt auch wieder auf Tour.

Hotel Schneider – „Zurück in den Ring“ live

10. Dez 16 Berlin, Badehaus

20. Jan 17 Hamburg, Astra-Stube

21. Jan 17 Bremen, Tower

23. Jan 17 München, Orangehouse

24. Jan 17 Wiesbaden, Schlachthof

26. Jan 17 Oberhausen, Druckluft

27. Jan 17 Köln, artheater

28. Jan 17 Solingen, Cobra

02. Feb 17 Münster, Sputnikcafé

03. Feb 17 Hannover, Lux

