The Hotelier auf Tour

Im April und Mai 2016 waren The Hotelier schon mit Into It. Over It für vier Shows in Deutschland. Jetzt gibt’s Nachschlag.

Pitchfork attestiert The Hotelier „…they’re working towards something monumental.“ Nach ihrem zweiten Album „Home, Like Noplace Is There“ hat die Band Band aus Massachusetts den Nachfolger „The Goodness“ schon kurz vorgestellt. Anfang 2017 gibt es dann den nächsten Rutsch zwischen Wut und Melancholie, zwischen Anti-Pop und Anarcho-Punk.

„The Goodness“ live

28.01.2017 Bremen | Tower

29.01.2017 Köln | Gebäude 9

31.01.2017 Leipzig | Conne Island

01.02.2017 Berlin | Cassiopeia

02.02.2017 München | Backstage Club