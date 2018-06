Hurricane 2018 – der Samstag

Es ist Samstag, es ist Katerzeit, es ist WM-Zeit, es ist Hurricane.

Frank Carter hüpft wie immer ins Publikum, gefolgt vom Gitarristen und geht in der Menge ab. Wir Fotografen kloppen uns gemeinsam mit den Securities und Band-Staff um die besten Plätze am Wellenbrecher.

Etwas später, während auf der großen Leinwand hinten auf dem Festivalgelände das Deutschlandspiel läuft, liefern Biffy Clyro eine mega Show ab und werden dafür von wirklich vielen Menschen gefeiert. Definitiv meine zwei Highlights an diesem Tag.

Ähnliche Beiträge