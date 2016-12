Hurricane + Southside Festival 2017

Als Headliner beim Hurricane und beim Southside sind Green Day, Linkin Park und Casper schon länger bestätigt. Jetzt gibt’s Nachschlag.

Der Festival-Zwilling auf dem Eichenring Scheeßel und in Neuhausen ob Eck findet 2017 vom 23. bis 25. Juni statt. Zum Ende des Jahres hat der Veranstalter jetzt 36 weitere Bands bestätigt. Der Übersicht halber gibt’s hier alle Bands auf einen Blick

Bands Hurricane + Southside

Green Day

Linkin Park

Casper

Blink-182

Die Antwoord

Imagine Dragons

Fritz Kalkbrenner

Alt-J

Flogging Molly

Mando Diao

Rancid

Editors

SDP

Jennifer Rostock

Frank Turner & The Sleeping Souls

Jimmy Eat World

Gogol Bordello

Bilderbuch

Milky Chance

Kontra K

Boy

257ers

Danko Jones

Maximo Park

Xavier Rudd

Die Orsons

Joris

Haftbefehl

Callejon

SSIO

Archive

Gloria



Frittenbude

OK Kid

Seasick Steve

Heisskalt

Me First And The Gimme Gimmes

Die Kassierer

Antilopen Gang

Neonschwarz

SXTN

Disco Ensemble

The King Blues

Nothing But Thieves

The Smith Street Band

Skinny Lister

Highly Suspect

Erik Cohen

Alex Mofa Gang

K.Flay

Pictures

White-Stage Line-Up 2017

Boys Noize

Digitalism Live

Gestört aber GeiL

Rampue

Drunken Masters

Tickets

Das #hurricane17-Ticket ist nur noch wenige Tage für 179€ inkl. Müllpfand über www.hurricane.de oder telefonisch unter 0180 6-853 653 (0,20€/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€/Anruf) erhältlich. Am Freitag, den 9. Dezember, tritt um 12 Uhr die letzte Preisstufe mit 199€ in Kraft.

Besucher, die in einem Wohnmobil, Wohnwagen oder ähnlichem Gefährt anreisen, benötigen zur Zufahrt zum eigens reservierten WoMo-Parkplatz eine WoMo-Plakette. Die WoMo-Plaketten sind für 40 € erhältlich.

Das #southside17-Ticket ist für 199€ inkl. Müllpfand über southside.de oder telefonisch unter 0180 6-853 653 (0,20€/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€/Anruf) erhältlich.

Besucher, die in einem Wohnmobil, Wohnwagen oder ähnlichem Gefährt anreisen, benötigen zur Zufahrt zum eigens reservierten WoMo-Parkplatz eine WoMo-Plakette. Die WoMo-Plaketten sind leider bereits ausverkauft.