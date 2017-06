I Love Your Lifestyle auf Tour 2017

Mit I Love Your Lifestyle kommt eine der geilsten schwedischen Newcomerbands auf Tour. Für den 9.7. sucht die Band noch eine Show in Norddeutschland. Helft! Jetzt!

So jung und schon so geil. I Love Your Lifestyle spielen einen unfassbar geilen krachigen Math-Emo mit jede Menge Melodie. Algernon Cadwallader lassen derbe grüßen. Die 5 Schweden haben das schon auf einer Handvoll EPs sowie dem ungestümen Debüt We Go Way Back bewiesen. Aktueller Anspieltipp ist die im März veröffentlichte 7-Inch Touch / Fire (s.u.).

Und auch live reißt die Band ziemlich ab, jüngst sorgten sie für ein Highlight beim exzellent besetzten We Built The World And Miss The Stars Fest.

Im Juli 2017 gehen I Love Your Lifestyle auf Tour und spielen Shows in Deutschland und im UK. Für den 9. Juli sucht die Band noch eine Show in Norddeutschland Wer kann helfen?

I Love Your Lifestyle auf Tour – Juli 2017

9.7. Show in Norddeutschland gesucht

10.7. London

11.7. Manchester

12.7. Glasgow

13.7. Leeds

14.7. Brighton

15.7. Show in UK gesucht

16.7. Köln

I Love Your Lifestyle – Touch/Fire

Touch / Fire by I Love Your Lifestyle

