Incurably Innocent vom neuen At The Drive In-Album in · ter a · li · a (5. Mai)

Incurably Innocent ist der nächste Song vom neuen At The Drive In-Album namens in · ter a · li · a. Und Keeley Davis (Sparta, Engine Down) ersetzt den 2016 ausgestiegenen Jim Ward.

News von At The Drive In: Nach Governed By Contagions, dem ersten Song von At The Drive In seit dem Jahr 2000, macht die Band weiter Butter bei die Fische mit Incurably Innocent. Dieser neue Song ist Teil von in · ter a · li · a, dem neuen – im Mai bei Rise Records erscheinenden – Album. Zusätzlich veröffentlicht die Band die Album-Tracklist und gibt das neue feste Bandmitglied bekannt: Keeley Davis (Sänger bei Engine Down & Gitarrist bei Sparta) nimmt den Platz von Jim Ward ein, der die Band letztes Jahr kurz vor der Reunion-Tour verließ.

At The Drive In – Incurably Innocent

Tracklist in · ter a · li · a

NO WOLF LIKE THE PRESENT

CONTINUUM

TILTING AT THE UNIVENDOR

GOVERNED BY CONTAGIONS

PENDULUM IN A PEASANT DRESS

INCURABLY INNOCENT

CALL BROKEN ARROW

HOLTZCLAW

TORRENTIALLY CUTSHAW

GHOST-TAPE NO.9

HOSTAGE STAMPS

