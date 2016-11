Japandroids kündigen neues Album „Near To The Wild Heart Of Life“ an

Seit November 2013 war es still um die Japandroids geworden – jetzt haben sie mit „Near To The Wild Heart Of Life“ ein neues Album angekündigt. Und den Titeltrack gibt’s gleich dazu.

Nach 200 Shows durch 40 Länder brauchten Brian King und David Prowse eine Live-Pause. Jetzt kündigen dieJapandroids mit „Near To The Wild Heart Of Life“ ihr neues Album an, das am 27. Januar bei Anti Records erscheinen wird. Genau wie bei seine Vorgänger „Post Nothing“ und „Celebration Rock“ beinhaltet es acht Songs, die einen losen inhaltlichen Rahmen haben werden. Die Tracklist findet ihr unter der ersten Hörprobe. Ob – und wenn, wann – die Japandroids damit hier auch touren werden, ist noch nicht raus.

Japandroids – „Near To The Wild Heart Of Life“: Tracklist

01 Near To The Wild Heart Of Life

02 North East South West

03 True Love And A Free Life Of Free Will

04 I’m Sorry (For Not Finding You Sooner)

05 Arc Of Bar

06 Midnight To Morning

07 No Known Drink Or Drug

08 In A Body Like A Grave