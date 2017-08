Jawbreaker-Reunion – Hier spielen Jawbreaker ihr erstes Konzert seit 21 Jahren

Jawbreaker haben es getan. Noch vor ihrer offiziellen Reunion Show beim Riot Fest in Chicago spielte die Band gestern im Ivy Room in Oakland ihr erstes Konzert seit 21 Jahren. Hier kannst Du Dir den Opener The Boat Dreams From The Hill und Condition Oakland von der Jawbreaker-Reunion angucken.

