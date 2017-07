Kettcar gehen wieder auf Tour

Erstmals seit 2013 kündigen Kettcar eine neue Headline-Tour an. Im Moment arbeiten Marcus Wiebusch und Co. an einem neuen Album, das bis dahin fertig und veröffentlicht sein soll. Die erste Single haben Kettcar denn auch gleich für August angekündigt.

Kettcar – Live 2018

18.01. Saarbrücken, Garage

19.01. München, Tonhalle

20.01. A – Wien, FM4 Geburtstagsfest

21.01. A – Graz, PPC

22.01. CH – Schaffhausen, Kammgarn

23.01. CH – Bern, Bierhübeli

24.01. Erlangen, E-Werk

25.01. Stuttgart, Theaterhaus

26.01. Dortmund, FZW

27.01. Bremen, Schlachthof

28.01. Kiel, Max

30.01. Magdeburg, Altes Theater

31.01. Dresden, Schlachthof

01.02. Leipzig, Haus Auensee

02.02. Wiesbaden, Schlachthof

03.02. Köln, Palladium

06.02. Hamburg, Große Freiheit 36

07.02. Hamburg, Große Freiheit 36

08.02. Hannover, Capitol

09.02. Bielefeld, Ringlokschuppen

10.02. Berlin, Huxleys

Tickets für die Tour sind ab Montag, dem 31.07.2017, ab 10:00 Uhr exklusiv nur auf www.ghvc-shop.de erhältlich.

Kettcar – Live 2017

16.08. Karlsruhe, Substage (ausverkauft, mit Thees Uhlmann & Band)

17.08. Düsseldorf, Zakk (ausverkauft, mit Thees Uhlmann & Band)

18.08. Hamburg, 15 Jahre Grand Hotel van Cleef – Fest van Cleef 2017