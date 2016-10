Kevin Devine: Neues Album „Instigator“ plus Tour

Kevin Devine veröffentlicht mit „Instigator“ im November sein nächstes Studioalbum und geht damit dann auch auf Tour in Deutschland.

„Instigator“ ist schon das neunte Album von Kevin Devine, dem früheren Sänger von Miracle Of 86. Den Titeltrack gibt’s jetzt hier zu hören. Vorher hat der 36-Jährige schon mit „No History“ einen Vorab-Song veröffentlicht, der sich mit dem 11. September beschäftigt, zu dem der in New York lebende Kevin Devine sagt: „Ein Großteil der Hässlichkeit und Schrecklichkeit unseres täglichen Lebens hat seine Wurzeln in dem, wie die Mächtigen auf dieses Ereignis reagierten und immer noch reagieren. Dieser Song verknüpft all diese Moment, um zu dem persönlichen Erfahrungen, dem Kern der Menschlichkeit, der vergraben im Staub dieses Tages legt, zurückzukehren, und um sich an die Bedeutung und all diese Geschichten zu erinnern.“

Im Januar geht Kevin Devine dann mit seiner Goddamn Band auch wieder auf Tour.

Kevin Devine And The Goddamn Band auf Tour

16.01.17 – Köln – Underground

17.01.17 – Hamburg – Nochtspeicher

18.01.17 – Berlin – Kantine am Berghain

20.01.17 – Wiesbaden – Schlachthof

21.01.17 – Schorndorf – Manufaktur

22.01.17 – Wien – Chelsea (AT)

23.01.17 – Mailand – Magnolia (IT)

24.01.17 – Zürich – Eldorado (CH)

26.01.17 – Antwerpen – Trix (BE)

27.01.17 – Amsterdam – Melkweg (NL)

