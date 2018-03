KMPFSPRT – Gaijin Releaseshow am 07.04.2018

Da sind sie also wieder. KMPFSPRT melden sich nach einer kleinen Butterbrotpause mit ihrem neuen Album `Gaijin` (Release 30.03. via People Like You Records) und viel Energie zurück. Das muss richtig gefeiert werden. Deshalb spielen die Jungs ein exklusives Releasekonzert im Kölner Veedel Club. Das wird sicherlich eine ganz verboten schwitzige Angelegenheit, wenn David, Dennis, Richard und Daniel den Laden auseinandernehmen werden. Die Jungs haben mehr als 200 Liveshows hinter sich. Und wer bei ihrer letzten Headlinershow im YUCA dabei war, der weiß genau: Hier geht’s mit genau der politischen Attitude zu, die wir in unserem Land aktuell dringend benötigen.

Als Support haben die sportlichen Vier dann auch gleich noch Layers mitgebracht. Tolle Ein-Mann-Emo-Electro-Pop-Firma, hinter der sich der liebe Michael Walmsley (na, wer kennt noch Three Minute Poetry?) verbirgt.

Wenn das kein Angebot für einen wilden Clubabend ist, dann wissen wir es aber auch nicht. Und weil das Ganze so schön und besonders ist, geht’s nachher direkt nebenan ins Stereo Wonderland und da machen wir dann eine zünftige Aftershowparty mit den Addicts und KMPFSPRT höchst selbst. Die packen ein paar Platten ein und dann schenken wir uns nochmal ordentlich einen auf das neue Album und den gelungenen Abend ein.

Tickets gibt es genau ab jetzt über die üblichen Onlinekanäle oder aber im Underdog-Recordstore.

Ticketlink:

www.chimperator-tickets.de/kmpfprt-releaseparty

KMPFSPRT – GAIJIN RELEASE SHOW

Support: Layers

Veedel Club

Luxemburger Str. 37

50674 Köln

Einlass 19:30

Beginn 20:00

Ab 23.00 Uhr

Aftershowparty feat. Team getaddicted vs. KMPFSPRT

Stereo Wonderland

Trierer Str. 65

50674 Köln

KMPFSPRT – Schwarz

