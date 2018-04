La Dispute – Europatour 2018 – Shows in Köln, Hamburg und Berlin

La Dispute spielen zusätzlich zu ihren Festivalauftritten 2018 eine Handvoll Headlinershows im August. In Deutschland freuen sich Köln, Hamburg und Berlin.

Für La Dispute stehen diesen Sommer mit Pukkelpop, Reading und Leeds drei der größten und renommiertesten Festivals Europas an. Dazu spielt die Post-Hardcore-Band neben ein paar weiteren kleineren Fesitvals auch ein paar Headlinershows. So machen La Dispute am 19.08. im Kölner Luxor, am 20.08. in Hamburg (im Rahmen von Sommer in Altona) und am 21.08. noch im Berliner Bi Nuu Halt. Tickets gibt es am Freitag, dem 20. April.

La Dispute live 2018

19.08. Köln – Luxor

20.08. Hamburg – Sommer in Altona

21.08. Berlin – Bi Nuu

