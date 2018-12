La Dispute – neue Songs „ROSE QUARTZ / FULTON STREET I“

La Dispute haben ihr neues Album „Panorama“ angekündigt – und gleichzeitig für die Songs „Rose Quartz“ und „Fulton Street I“ ein Video rausgehauen.

„Panorama“ erscheint am 22. März bei Epitaph Records. Bisher haben La Dispute eine Reihe Shows angekündigt. Die sind aber nicht mal eben nach Feierabend erreichbar, sondern eher am anderen Ende der Welt. Man darf aber davon ausgehen, dass sich in absehbarer Zeit ändern wird.

La Dispute – Rose Quartz / Fulton Street I

La Dispute – Panorama – Tracklisting

1. Rose Quartz

2. Fulton Street I

3. Fulton Street Ii

4. Rhodonite And Grief

5. Anxiety Panorama

6. In Norther Michigan

7. View From Our Bedroom Window

8. Footsteps At The Pond

9. There You Are (HIDING Place)

10. You Ascendant

