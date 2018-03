Lagwagon gehen auf Tour

Ihr letztes Album „Hang“ hat zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und es ist ja jetzt auch nicht so, als hätten wir schon eine gefühlte Ewigkeit auf neue Tourdaten von Lagwagon gewartet. Aber: Macht ja auch nix. Lagwagon lohnen sich live immer und genug Songs für diverse Setlists haben sie ja auch. Also: Lassen wir uns doch gerne überraschen, was Joey Cape und Co. uns dieses Mal mitbringen.

Lagwagon live

06.08. Frankfurt/Main – Batschkapp + The Lillingtons + The Spoilers

07.08. München – Backstage + The Lillingtons + The Spoilers

08.08. Wels – Alter Schlachthof + The Lillingtons + The Spoilers + Lawrence Arms + Bad Cop/Bad Cop

13.08. Zürich – Dynamo + The Lillingtons

17.08. Nürnberg – Hirsch

18.08. Köln – Helios37

21.08. Berlin – SO36

22.08. Bremen – Schlachthof