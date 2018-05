Lay It On The Line – Level Up

„Level Up“ ist das neue Video aus dem Album „The Black Museum“ von Lay It On The Line.

Wer es laut, schnell und dreckig mag, ist hier genau richtig. Lay It On The Line kommen aus London und bestehen aus Mitgliedern von In Evil Hour, Phinius Gage und Hang The Bastard. Und Bastard ist ein gutes Stichwort. Das Album ist zwar schon 2017 erschienen, aber wer es bisher nicht kannte, sollte sich das mal schnellstens anhören.

