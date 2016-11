Das letzte Konzert von Paper Arms in voller Länge

Wir finden es immer noch schade, dass sich Paper Arms Anfang des Jahres aufgelöst haben und trösten uns mit dem Video des letzten Konzert von Paper Arms in voller Länge.

Bei der Auflösung von Paper Arms im Januar hätte es einem dünken können, dass 2016 noch ein paar Schläge in die Magengrube oder tiefer für uns übrig hat:

Tolle Band, tolle Songs, tolle Jungs. Weg waren sie. Jetzt gibt es ein spätes Trostpflaster. Das letzte Konzert von Paper Arms gibt es jetzt in voller Länge. Bier auf und mitsingen: These are the nights we’ll hold onto.

