Lifetime + Minor Threat + Bad Religion = Beach Rats

Der Begriff Supergroup ist gewiss einer der überstrapaziertesten der Musikwelt – aber im Fall der Beach Rats ist er ein bisschen treffend. Zumindest zwei der Bandmitglieder sollte Punkrock-Fans schonmal über den weg gelaufen sein: Da ist zum einen Brian Baker. Der hat als Bassist bei Minor Threat angefangen und seinen Weg über Dag Nasty hin zu Bad Religion gefunden. Da hat er Mr. Brett Gurewitz ersetzt, als der sich eine Auszeit seiner Band nahm und er ist auch nach wie vor sowohl live wie auch als Songschreiber mit dabei.

Und da wäre zum anderen Ari Katz, dessen unverkennbare Stimme eins der Markenzeichen von Lifetime wurde. Außerdem sind Pete Steinkopf und Bryan Kienlen von den Bouncing Souls dabei.

Ende Juli erscheint die Debüt-EP von Beach Rats bei Bridge Nine. Mit „Wasted Time“ gibt’s jetzt einen ersten Song, der ziemlich genau das vereint, wofür Brian Baker und Ari Katz im Laufe der Jahre musikalisch standen.

Beach Rats – Wasted Time

Beach Rats – Tracklist

01. „Lonely For The Night“

02. „Stay All Night“

03. „Sports Stink“

04. „Skins, Brains, And Dubs“

05. „Wasted Time“