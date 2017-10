Livestream: The National in der Elbphilharmonie

Das meist erwartete Konzert des Jahres. The National live @ Elbphilharmonie. Hier gibt’s den Livestream.

Quasi jeder wollte ein Ticket. Der Elbphilharmonie Hamburg blieb nichts anderes übrig, als Karten für The National zu verlosen. Für alle Pechvögel (was 99,9% der Bewerbersein dürften) gibt’s ein Trostpflaster. Von The National in der Elbphilharmonie gibts einen Livestream. Hier. Jetzt.

