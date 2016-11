MakeWar & Cory Call (Arliss Nancy) auf Tour

MakeWar bespielen im November Europa. Mit auf Tour kommt Arliss Nancy-Frontmann Cory Call. Wir präsentieren das SingAlong- und Fingerpoint-Spektakel aus dem Hause Gunner Records.

Seit dem Erscheinen des Debut hat sich bei Make War einiges verändert.Während das erste Album ursprünglich unter dem Namen „Sad and French“ geschrieben, aufgenommen und veröffentlich wurde, bekam die Band um Jose (Gitarre und Gesang) Zuwachs durch die Freunde Greg (Schlagzeug) und Edwin (Bass). Nachdem keiner der Mitglieder mehr Sad und French war und ein komplett neues Bandgefüge-und gefühl entstand, wurde der Bandname kurzerhand in Make War geändert und das Erstlingswerk neu arrangiert und aufgenommen.Der Nachfolger „Developing a Theory of Integrity“, der am 26. Oktober 2017 erscheint, wurde über Monate hinweg geschrieben,gemeinsam als eine Band aus Freunden, die die gleichen Leidenschaft teilen –Musik zu machen und auf Tour zu gehen. Das Resultat ist ein ehrliches und raues Punk-Rock Album, befeuert durch mitreißende Sing-Alongs, Songs die uns an Vergangenes erinnern und zum Anstoßen auf das Hier und Jetzt einladen.

Im November steht die Europatour von MakeWar an. Mit dabei: Cory Call von Arliss Nancy. Wir präsentieren die Tour der Gunner Record Band.

MakeWar auf Tour – präsentiert von GETADDICTED:

10.11.16 DE-Trier, Miss Marples

13.11.16 DE-Marl, Schacht8

14.11.16 DE-Hamburg, Gängeviertel

15.11.16 DE-Bielefeld, Plan B

16.11.16 DE-Kiel, Hansa48

18.11.16 DE-Leipzig, Kulturcafe Manfred

19.11.16 DE-München, Kafe Marat

20.11.16 DE-Freiburg, KTS

22.11.16 CH-Zürich, Hafenkneipe

23.11.16 CH-Rorschach, Treppenhaus

24.11.16 DE-Aulendorf, irReal

25.11.16 DE-Landshut, Jugendzentrum Poschingervilla

26.11.16 DE-Würzburg, Immerhin

27.11.16 DE-Lennestadt, OT Grevenbrück

08.12.16 DE-Köln, Limes

09.12.16 DE-Saarbrücken, JUZ

10.12.16 DE-Frankfurt, Cafe ExZess

