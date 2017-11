Marmozets gehen auf Tour – präsentiert von GETADDICTED

2015 waren die Marmozets eine Band auf dem Sprung – jetzt soll es weitergehen: mit einem neuen Album und einer Mini-Tour in Deutschland.

Nachdem Ende 2014 ihr Debütalbum „The Weird and Wonderful Marmozets“ rauskam, ging’s für die Briten rund: Der Kerrang feierte die Band, die BBC erkor sie zu einem der besten Newcomer. Sie rämten beim Reading Festival ab. Hier waren sie erst mit Taking Back Sunday auf Tour, dann als Headliner – und auch da verkauften die Marmozets schon Läden aus, wenn auch die eher kleinen.

„Knowing What You Know Now“ heißt das zweite Album, das im Januar 2018 erscheint. Und dann geht das Familienunternehmen Marmozets (Sängerin Becca Macintyre und ihre Brüder, Gitarrist Sam und Drummer Josh Macintyre, sowie das andere Brüderpaar der Band, Gitarrist Jack und Bassist Will Bottomley) auch schonmal wieder auf eine Mini-Tour.

Marmozets live

21.02.2018 Berlin – Cassiopeia

22.02.2018 Hamburg – headCrash

23.02.2018 Köln – MTC

VVK-Preis: €uro 15,- zzgl. VVK Gebühr

https://www.facebook.com/marmozets

