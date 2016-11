Matze Rossi + Band auf Tour 2017

Matze Rossi spielt 2017 erstmals Konzerte mit einer Backing Band. Wir präsentieren die Tour von Matze Rossi + Band.

Matze Rossi gehört zu den erfolgreichsten Solo Singer/Songwritern in Deutschland, dessen poetische Songs (in die er immer wieder auch kritische Töne mischt) ihn seit über 10 Jahren nonstop „on the road“ halten und sein begeistertes Publikum immer weiter wachsen lassen. Sein aktuelles Album „Ich Fange Feuer“ wurde im Frühling 2016 veröffentlicht, am 02. Dezember folgt eine Retrospektive seiner Karriere in einer Sammler-Box mit insgesamt 6* Vinyl-LPs!

Nächste Woche startet Matze Rossi seine Tour mit Jon Snodgrass & Northcote, bevor er im Im Frühling etwas Neues probieren und erstmals mit einer Backing-Band touren wird. Wir präsentieren die Tour.

MATZE ROSSI + BAND auf Tour 2017

17.03.17 Schweinfurt Stattbahnhof

26.04.17 Regensburg Alte Mälzerei

27.04.17 Köln Blue Shell

28.04.17 Berlin Bi Nuu

29.04.17 Hamburg Kleiner Donner

Ähnliche Beiträge