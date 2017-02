Meat Wave gehen auf Tour – präsentiert von GETADDICTED

Ihr kennt Meat Wave? Dann wisst ihr, dass ihr euch die Tourdaten aufschreiben solltet. Ihr kennt Meat Wave noch nicht? Dann solltet ihr das schnell ändern – und dann zum Artikelanfang zurückkehren.

Im Groben werden sie irgendwo zwischen Punk und Geschrammel, Low Fi und Garage eingeordnet. Als Referenz werden außerdem Bands wie The Breeders, Hot Snakes oder Drive Like Jehu genannt. Am 17. Februar erscheint ihr drittes Studioalbum, das auf den Namen „The Incessant“ hört, und das sie im Mai hierzulande ausführen werden. Bis zur Tour gibt’s auf dem Bandcamp-Account von Meat Wave allerhand Songs zum reinhören. Macht das!

Meat Wave live

04.05.2017 Köln | Tsunami Club

05.05.2017 Berlin | Musik & Frieden

06.05.2017 Hamburg | Headcrash