Mike Skinner veröffentlicht zwei neue Songs von The Streets

Wir lassen uns nicht länger von Mike Skinner verarschen! Das ist nicht nur eine Live-Reunion von The Streets! Warum wir das glauben? Weil es mit “Burn Bridges” & “Sometimes I Hate My Friends More Than My Enemies” zwei neue Songs von The Streets gibt. Hier.

Still und heimlich hat Mike Skinner letzte Nacht den Publish-Button gedrückt und mit “Burn Bridges” & “Sometimes I Hate My Friends More Than My Enemies” einfach mal so zwei neue The Streets Songs veröffentlicht. „Burn Bridges“ übernimmt den gebremsten, dunklen Trap-inspirierten Part, während “Sometimes I Hate My Friends More Than My Enemies” die Garage-Geezers im Club bespaßt.

Deshalb darf man getrost hoffen, dass die im Oktober verkündete Reunion nicht nur Livedates im April beinhaltet, sondern dass da was kommt. Ein neues Album zum Beispiel. In dem Sinne:

Mehr THE STREETS auf GETADDICTED

Ähnliche Beiträge