Millencolin: Neuer Song „SOS“ vom kommenden Album

Millencolin melden sich mit einem neuen Song zurück, der gleichzeitig der Titeltrack zum neuen Album ist. „SOS“ erscheint am 15.02. bei Epitaph. Für das kommende Jahr haben die Schweden schon ein paar Festivals wie das Groezrock, Reload und Nova zugesagt.

Millencolin – SOS

Tracklist SOS

01. SOS – 3:19

02. For Yesterday – 2:46

03. Nothing – 2:58

04. Sour Days – 3:07

05. Yanny & Laurel – 2:48

06. Reach You – 3:01

07. Do You Want War – 2:33

08. Trumpets & Poutine – 2:44

09. Let It Be – 2:34

10.. Dramatic Planet – 3:20

11.Caveman’s Land – 3:01

12.Carry On – 2:58