Mobina Galore – Feeling Disconnected Album Release Tour

Wir hassen Sexismus, wir feiern Mobina Galore! Wir haben Bock auf den GrungePunkRiotGrrrl-Sound der beiden Kanadierinnen & präsentieren Euch die Tour zum neuen Album der Gunner Records Band. Hier gibt’s auch den ersten Song zum Anhören.

Mobina Galore leben und arbeiten in einem Umfeld, einer Szene, einem Genre, das immer noch von

Männern dominiert wird. Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 mussten sie sich immer wieder mit den

widerlichsten Äußerungen, doofen Kommentaren wie „ihr seid ja eigentlich ziemlich gut“ und

herablassenden Clubbesitzern rumschlagen. Dazu kommt die heimtückische Herausforderung der

Überwindung der gläsernen Decke der Musikindustrie. Immer wieder werden sie mit Sexismus

konfrontiert, doch genau das motiviert Gitarristin & Sängerin Jenna Priestner und

Schlagzeugerin Marcia Hanson nur dazu, noch härter zu arbeiten und an dem

festzuhalten, was sie am besten können: großartige Punk Rock Songs zu schreiben, die für sich selbst

sprechen.

Im April bringen Mobina Galore ihr neues Album bei Gunner Records raus. „Feeling Disconnected“ ist eine Art loses Konzeptalbum. Die Songs auf dem Album beschäftigen sich alle mit dem Thema Trennung: seine Familie und Freunde nicht bei sich zu haben und weit entfernt von ihnen zu sein, weil man unaufhörlich auf Tour ist; abgeschnitten von seiner Heimat zu sein und sich als All-Female Band in einer von Männern dominierenden Szene isoliert zu fühlen. Mobina Galore haben schon immer außerhalb des Status Quo gearbeitet, doch dieses mal nutzen sie diese Abgeschiedenheit zu ihrem Vorteil und präsentieren auf „Feeling Disconnected“ eine Sammlung von Outsider-Hymnen, die einfach nicht ignoriert werden können.

Bei uns kannst Du Dir mit Going Out Alone ab sofort den ersten Song von Feeling Disconnected anhören.

Gleichzeitig geht es dann auf eine einmonatige, ausgedehnte Europa-Tour, die wir mit

Mobina Galore live 2017

13.04. Hamburg, Flora

15.04. Kiel, Just a little bit Dangerous Fest X

17.04. Hannover, Stumpf

18.04. Bremen, Friese

19.04. Siegen, Vortex

20.04. Oberhausen, Druckluft

21.04. Rostock, PeterWeissHaus

22.04. Berlin, Schokoladen

23.04. Halle, VL Ludwigstraße

25.04. Göttingen, Dots

26.04. Wiesbaden, Kreativfabrik

27.04. Augsburg, Ballonfabrik

28.04. Wiener Neustadt, Triebwerk

29.04. Landshut, Poschinger Villa

02.05. Erlangen, JUKUZ

03.05. Potsdam, Archiv

04.05. Dresden, Horst

05.05. Deutzen, Rock am Kuhteich

06.05. Hainsfarth, Zone Open Air

07.05. Ulm, Club Action

08.05. Zürich, Hafenkneipe

09.05. Freiburg, tba

10.05. Münster, Baracke

11.05. Rotterdam, De Ouwehoer

12.05. Amiens, English Pub

13.05. Montaigu, Les Rhinos Féroces #3

14.05. Bristol, Stag & Hounds

16.05. Stafford, The Cellar Bar Stafford

17.05. Manchester, Retro Bar

18.05. Canterbury, The Lady Luck

19.05. Köln, Privat

20.05. Neunkirchen, Stummsche Reithalle

