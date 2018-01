Modern Life Is War mit Cro-Mags auf Europa-Tour

Was geht ab? Modern Life Is War gehen mit Cro-Mags auf Tour. Boom! In Karlsruhe sind auch noch Terror mit von der Partie. Doppel-Boom!

Welcher Veranstalter auch immer dieses Hardcore-Doppel auf seine Bühne holt, sollte seine Monitorboxen und sonstiges Equipment extra schützen. „Zwei Legenden – eine Tour“ heißt es in der Pressemitteilung und dem ist ausnahmsweise nichts mehr hinzuzufügen. Modern Life Is War sind anschließend noch auf ein paar Festivals eingeplant.

Modern Life Is War und Cro-Mags 2018

18.06.18 Leipzig, GER – Conne Island

19.06.18 Prague, CZE – Eternia

20.06.18 Berlin, GER – SO36

21.06.18 Karlsruhe, GER – NCO Club (feat. Terror)

22.06.18 Paris, FRA – Petit Bain

Modern Life Is War auf Tour 2018

23.06.18 Clisson, FRA – Hellfest

24.06.18 Dessel, BEL – Graspop Metal Meeting

25.06.18 Brighton, UK – The Haunt

26.06.18 Leeds, UK – Brudenell Social Club

27.06.18 Bristol, UK – The Exchange

28.06.18 London, UK – Underworld

29.06.18. Ijsselsteyn, NET – Jera On Air

30.06.18 Munster, GER – Vainstream Rockfest

